Один из кандидатов на пост главы Хакасии, где проиграл губернатор-«единоросс», может сняться с выборов
Это Андрей Филягин от «Справедливой России», сообщает газета «КоммерсантЪ». Издание при этом ссылается на источник в штабе конкурента Филягина, кандидата КПРФ Валентина Коновалова. Если один из кандидатов снимется, то намеченный на 7 октября второй тур будет отложен. «Единоросс» Виктор Зимин, который возглавлял регион почти 10 лет, в первом туре проиграл коммунисту Валентину Коновалову и ушел в отставку. От участия во втором туре он отказался.
Ранее «единороссы» проиграли на выборах во Владимирской области и Хабаровском крае. Там губернаторами стали кандидаты от ЛДПР. В Приморье результаты выборов были отменены из-за нарушений.
Комментарии1
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huyt 01 октября 2018 | 07:52
По Приморскому сценарию. Так что рано плясал от радости Зюганов что будто Коновалов заранее победил. С помощью вбросов и фальсификаций вытянут кандидатов-единороссов.