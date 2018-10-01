Референдум по переименованию Македонии будет признан несостоявшимся
Как передает «Рейтер», это заявили в избиркоме. Явка составила 36%, а необходимо, чтобы проголосовало больше половины избирателей. При этом, 90% участников референдума высказались за переименование страны в Северную Македонию, что нужно для членства в ЕС и НАТО. В Греции, где есть провинция Македония, настаивают, что бывшая югославская республика не имеет отношения к античной Македонии и поэтому блокирует вступление страны в НАТО и Евросоюз с нынешним названием.
Как передает ТАСС, в ЕС призвали уважать итоги референдума, США и генсек НАТО приветствовали результаты голосования. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что вопрос будет решаться в парламенте.
Комментарии3
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zztop1960 01 октября 2018 | 07:40
Македония имеет такое же отношение к македонцам ( грекам) как Россия ( Московия) к Руси , Франция к франкам ( германцам) , Нормандия к норманам ( скандинавам) , Румыния к римлянам
neyexo 01 октября 2018 | 07:43
zztop1960:
помню, как начали учить историю в 4 классе с Киевской Руси.
Я все удивлялся, почему Киевской?
yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:48
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