Глава британского МИДа пообещал покончить с сетью агентов ГРУ на территории страны
Джереми Хант заявил, что Россия заплатит высокую цену, если будет пытаться запугать Великобританию, передает агентство «Рейтер». Министр выступил накануне на съезде Консервативной партии.
В марте в британском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены химоружием «Новичок». Британия обвиняет в этом Россию. В Лондоне назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов. Группа Bellingcat и издание Insider недавно сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига. Утверждается, что он полковник ГРУ и герой России.
Комментарии6
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plank1957 01 октября 2018 | 07:39
Для этого придется прекратить дипломатические отношения.
sandro_007 01 октября 2018 | 07:43
plank1957:
Скорее снести солберецкий шпиль на который летят, как мухи на дерьмо, сотрудники спецслужб.
yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:48
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sandro_007 01 октября 2018 | 07:50
yulya_tsikina07:
Вы так всю клиентуру у солберецких проституток перехватите.
plank1957 01 октября 2018 | 07:49
sandro_007:
И какая связь между ГРУ и пресловутым шпилем, если эти горе-отравители до него даже не дошли?
neyexo 01 октября 2018 | 07:40
"Это наша недоработка", сказал он.