Глава британского МИДа пообещал покончить с сетью агентов ГРУ на территории страны

Джереми Хант заявил, что Россия заплатит высокую цену, если будет пытаться запугать Великобританию, передает агентство «Рейтер». Министр выступил накануне на съезде Консервативной партии.

В марте в британском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены химоружием «Новичок». Британия обвиняет в этом Россию. В Лондоне назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов. Группа Bellingcat и издание Insider недавно сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига. Утверждается, что он полковник ГРУ и герой России.