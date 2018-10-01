63% россиян заявили «Левада-центру», что пенсионная реформа не повлияла на их участие в выборах
33% напротив, признали влияние реформы на их решение участвовать в выборах, 4% затруднились ответить. Итоги опроса есть у РБК. Из-за пенсионной реформы люди меньше стали поддерживать власть, рейтинги упали у институтов власти и «Единой России»; при этом противники повышения пенсионного возраста в день голосования в основном остались дома, отмечает социолог Левада-центра Денис Волков.
Комментарии6
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sensei54 01 октября 2018 | 07:34
Эй, 63%, а как там у вас с либидо после реформы?
huyt 01 октября 2018 | 07:39
sensei54: Действительно. Неужели после повышения пенсионного возраста до сих пор 86% ?
yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:48
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neyexo 01 октября 2018 | 07:35
Потому что все было сделано хитро.
Умеют думать пока.
В марте ничего не сказали, кроме "будет трудно".
А к сентябрю народ расслабился и не успел проснуться.
sam2018 01 октября 2018 | 07:36
А что надо было не сидеть дома, а хвататься за виллы ?
ed10075 01 октября 2018 | 07:52
Эти 63% можно поздравить с крепкими нервами и слабыми мозгами.