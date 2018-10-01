63% россиян заявили «Левада-центру», что пенсионная реформа не повлияла на их участие в выборах

33% напротив, признали влияние реформы на их решение участвовать в выборах, 4% затруднились ответить. Итоги опроса есть у РБК. Из-за пенсионной реформы люди меньше стали поддерживать власть, рейтинги упали у институтов власти и «Единой России»; при этом противники повышения пенсионного возраста в день голосования в основном остались дома, отмечает социолог Левада-центра Денис Волков.