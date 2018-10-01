В России началась пробная перепись населения
На первом этапе — с 1 по 10 октября — любой житель страны сможет предоставить свои данные самостоятельно на сайте госуслуг. Второй этап с середины до конца октября затронет десять территорий. Среди них Новгород, район Свиблово в Москве и муниципальный округ Княжево в Петербурге, передает ТАСС. Там переписчики будут проводить поквартирный обход. Итоги пробной переписи станут известны в начале следующего года, а всероссийская перепись населения состоится в 2020 году.
Комментарии4
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dvdd 01 октября 2018 | 07:34
В процессе переписи будут исследоваться жилищные условия россиян, по итогам которых будут разработаны новые точечные схемы отъема средств.
huyt 01 октября 2018 | 07:49
dvdd: Верно.Да пошли они к чёрту с этой своей переписью. В 2010 году была последняя и что толку? Ведь для людей в России не делается ничего, людей просто грабят налогами, отнимая пенсии, а недовольных сажают.
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