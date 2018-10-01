Российские силовики начали получать радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками
Это сообщил РИА гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Речь идет об устройстве под названием «Пищаль». Утверждается, что оно способно обнаружить беспилотник и подавить его связь с оператором на всех возможных частотах.
Комментарии10
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midnightblues 01 октября 2018 | 07:26
И на батуты,на батуты
huyt 01 октября 2018 | 07:42
midnightblues: А они не боятся, что будут бороться с этими радиоэлектронными ружьями? Зачем ружья-понятно. Ведь появилось много дронов с помощью которых можно смотреть в том числе как устроились жулики и воры. Фильм "Он вам не Димон" как-раз и сделан с помощью дрона "Володя".
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viktor20123 01 октября 2018 | 07:51
midnightblues:
Выдать "Пищаль" народу чтобы давить демократов!
sensei54 01 октября 2018 | 07:31
Ты его давить, а он по тебе кэээк ... Эт точно.
ze_danil 01 октября 2018 | 07:38
анало говнет
plank1957 01 октября 2018 | 07:42
Еще одна бесполезная хрень.
oldbobby 01 октября 2018 | 07:42
Прогресс налицо, на очереди бердыши (как у стрелецкого войска ).
ed10075 01 октября 2018 | 07:49
Клептократия зассала окончательно, вооружая "до зубов" внутреннюю армию, созданную для борьбы со своим же народом.
protoukrop 01 октября 2018 | 07:55
Я так понимаю, пищали нужны чтобы никто не видел в каких дворцах жирует российская власть, во время чумы.