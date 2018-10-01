Переименование Македонии ради вступления в ЕС и НАТО поддержали более 90% проголосовавших при низкой явке

На референдум пришли только 36% избирателей, а нужно было больше половины. Присоединение к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу бывшей югославской республики блокирует Греция, в которой есть провинция Македония. Стороны заключили соглашение, по которому страну могут переименовать в Северную Македонию. В ЕС и НАТО призвали политиков страны уважать итоги референдума. Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что теперь вопрос будет решаться в парламенте.