Переименование Македонии ради вступления в ЕС и НАТО поддержали более 90% проголосовавших при низкой явке
На референдум пришли только 36% избирателей, а нужно было больше половины. Присоединение к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу бывшей югославской республики блокирует Греция, в которой есть провинция Македония. Стороны заключили соглашение, по которому страну могут переименовать в Северную Македонию. В ЕС и НАТО призвали политиков страны уважать итоги референдума. Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что теперь вопрос будет решаться в парламенте.
Комментарии1
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yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:49
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