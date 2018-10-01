Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии без их согласия
Это значит, что граждане будут автоматически выплачивать взносы с зарплат. Для отказа нужно будет писать заявление, пишет РБК со ссылкой на источники. По их словам, это коснется 70-ти миллионов человек. Концепция индивидуального пенсионного капитала предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от зарплаты, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться выплат.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 01 октября 2018 | 07:24
В принципе,россиян без их согласия после выхода на пенсию могут сразу и хоронить,чтоб не путались со своей никому не нужной пенсией под ногами вставшей с колен России...
huyt 01 октября 2018 | 07:46
lenin3: А сейчас что? Такие же взносы с зарплат. Видимо власть хочет чтобы опять россияне копили, а потом она снова благополучно украдёт. Лучше положить в банк, чем в вороватый путинский пенс.фонд.
yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:49
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
ed10075 01 октября 2018 | 07:46
Находящиеся у власти жулики превратили пенсию стариков в источник своих доходов.
Их незамысловатая идея состоит в том, чтобы собрать побольше денег в бюджет, который стал их карманом, а вот с возвратом их старикам в виде пенсий становится все сложнее.
andreyoo 01 октября 2018 | 07:49
Это значит, что граждане будут автоматически выплачивать взносы с зарплат.
--- А мчас по сути тоже самое.
Концепция ... предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии ... делает сам работник.
--- А жто дело!
Но вообще, как я понимаю, это или просто слухи. Или кто-то брякнул в качестве идеи. А Эхо сейчас весь день будет нести, а паства комментить, как о факте.