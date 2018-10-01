В Сербии сегодня начнутся совместные российско-сербские учения
Обе стороны будут принимать в них участие объединенными экипажами.
Маневры «БАРС-2018» будут проведены на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8, сообщили накануне в Минобороны. Там отметили, что всего российские ВКС и сербские войска ВВС и ПВО задействуют до 10 единиц техники. Главной целью учений ведомство назвало перехват воздушных целей, отработку элементов воздушного боя и фигур сложного и высшего пилотажа. Также совместные российско-сербские экипажи проведут тактический удар по наземным целям и десантирование. По плану учения должны продлиться 5 дней. Связаны ли эти учения с обострением ситуации в Косове, не уточняется. Напомним, в субботу косовский спецназ въехал на север края, населенный сербами, и занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, а также взял под контроль одноименную ГЭС.
Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обратится к Владимиру Путину за поддержкой в решении косовской проблемы. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что говорить о помощи Белграду со стороны Москвы пока преждевременно.
Комментарии6
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nf5096004 01 октября 2018 | 07:11
А совместные учения, это не поддержка?
arye_11 01 октября 2018 | 07:19
nf5096004:
Перед Вовочкой высыпали новую кучу свежего навоза.
Вовочка с веселым ржанием тут же помчался к этой куче.
Американские вовочковеды знают Вовочку лучше, чем он сам себя знает.
sensei54 01 октября 2018 | 07:29
arye_11: На каждый из пяти ЛА ВКС (если пополам с Сербией) приходится человек по двести "техперсонала". Пока только на пробу.
Ната, как всегда, проспит.
yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:50
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midnightblues 01 октября 2018 | 07:47
arye_11: Ну да,ловят как котенка на бумажку
lenin3 01 октября 2018 | 07:12
А поставки С300 в Сербию будут?А то злые косовары могут с помощью израильских самолетов все разбомбить нафиг...