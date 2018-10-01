Правозащитники заявили, что в Сирии в результате ударов России за три года погибли 18 тысяч человек
Среди них около 8 тысяч мирных жителей, из которых более 3 тысяч – женщины и дети. Об этом в накануне сообщил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. Россия эти потери не признает, и доказать их крайне сложно, сказал «Эху Москвы» военный эксперт Александр Гольц. В свою очередь в Москве заявили, что российские войска за три года операции в Сирии уничтожили 85 тысяч террористов. За это время, по представленным в накануне официальным данным, погибли 112 российских военнослужащих. Минобороны России признало потерю 8 самолетов, 7 вертолетов, а также нескольких единиц техники.
Комментарии5
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ur_sus 01 октября 2018 | 07:14
//В свою очередь в Москве заявили, что российские войска за три года операции в Сирии уничтожили 85 тысяч террористов.//
Врёт МО, как дышит. На самом деле, "межгалактические" уничтожили 85 млн террористов!
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yralez 01 октября 2018 | 07:14
При бомбежке Воронежа погибло больше
sam2018 01 октября 2018 | 07:28
А сколько миллионов уничтожила раша во время второй мировой войны при наступлении на Европу?!
gosha27 01 октября 2018 | 07:33
А вот сирийцы благодарны России и Путину!!!!
Готовы руки целовать!!!!
Может этот эксклюзив Эха-очередное вранье?????? Как обычно!!!!