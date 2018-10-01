Правозащитники заявили, что в Сирии в результате ударов России за три года погибли 18 тысяч человек

Среди них около 8 тысяч мирных жителей, из которых более 3 тысяч – женщины и дети. Об этом в накануне сообщил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. Россия эти потери не признает, и доказать их крайне сложно, сказал «Эху Москвы» военный эксперт Александр Гольц. В свою очередь в Москве заявили, что российские войска за три года операции в Сирии уничтожили 85 тысяч террористов. За это время, по представленным в накануне официальным данным, погибли 112 российских военнослужащих. Минобороны России признало потерю 8 самолетов, 7 вертолетов, а также нескольких единиц техники.