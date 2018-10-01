США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения

Это объявили американский торговый представитель и канадский МИД. Детали соглашения пока не раскрываются. Сообщается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо оценил его позитивно. Ранее в интервью канадским СМИ он заявил, что не подпишет соглашение на условиях Дональда Трампа. Президент США ранее потребовал перезаключить соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.