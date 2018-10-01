США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения
Это объявили американский торговый представитель и канадский МИД. Детали соглашения пока не раскрываются. Сообщается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо оценил его позитивно. Ранее в интервью канадским СМИ он заявил, что не подпишет соглашение на условиях Дональда Трампа. Президент США ранее потребовал перезаключить соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.
Комментарии1
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yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:51
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