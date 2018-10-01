В ЕС и НАТО призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку
Переименование страны ради вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс поддержали более 90% участников голосования. Но явка была 36%, а чтобы референдум был признан состоявшимся, нужно более 50%. Переименовать страну предложили в Северную Македонию из-за Греции. Афины блокирует вступление бывшей югославской республики в НАТО и Евросоюз из-за того, что Греции есть провинция Македония. При этом в обеих странах ряд политиков выступили против соглашения.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что теперь вопрос о соглашении с Грецией будет рассматривать парламент.
Комментарии1
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zurich_106 01 октября 2018 | 07:02
ТАСС гонит пургу, генсек НАТО Йенс Столтенберг не призывал уважать итоги референдума который считается не состоявшим, агенство Франс Пресс цитирует слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который высказал поддержку идее переименования, назвав это историческим шансом закончить многолетний конфликт с Грецией. Он призвал все политические силы страны к конструктивным и ответственным действиям, чтобы не упустить эту возможность. Столтенберг также добавил, что двери НАТО остаются открытыми для страны после переименования, и именно изменение названия на "Северную Македонию" может стать большим шагом, устраняющим преграды для вступления этой страны в НАТО.
Этот референдум не имеет обязательной силы и носит лишь консультативный характер, вопрос будет решаться голосованием в парламенте, в противном случае премьер объявит досрочные выборы.