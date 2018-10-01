Военные на юге России и на базе в Южной Осетии подняты по тревоге в рамках учений
Всего в них примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов, передает РИА. Как сообщили в командовании Южного военного округа, в рамках учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом с другой. Эти армии дислоцированы в Ставропольском и Краснодарском краях, в Дагестане и Северной Осетии.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 01 октября 2018 | 06:38
Лишь бы комплексы ПВО не разворачивали,а то ведь дело такое...
zmeelov_1 01 октября 2018 | 06:55
ura_123: Сионец, а чё там с комиссией об отказе пархатых от авиа ударов по Сирии, а?
democ 01 октября 2018 | 06:43
Да через наших военноначальников можно всю экономику Россию завалить. Достаточно всем мировым военным блокам регулярно проводить учения вдоль границ России, а мы уж со своими "ответами" сядем в лужу.
nf5096004 01 октября 2018 | 06:50
Бедная жители Южной - Осетии. Спокойно теперь вам живется?
tunis 01 октября 2018 | 07:03
А чо вместо обычных программ на эхе крутят джаз и читают газеты?
Уважаемые ведущие, поставьте, пожалуйста, музыку из балета "Лебединое озеро".
Душа просит русской классики.
timbuktu 01 октября 2018 | 07:14
я,когда был маленьким,тоже почти каждый день играл в войнушку....
правда, без потерь для семейного бюджета