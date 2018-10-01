Женская сборная США по баскетболу в 10-й раз выиграла чемпионат мира
В финале турнира, который прошел в Испании, американки победили команду Австралии со счетом 73:56. Ранее в матче за бронзовые медали испанки со счетом 67:60 одержали победу над сборной Бельгии.
Комментарии1
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yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 06:21
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