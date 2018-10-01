Калифорния стала первым штатом США, где компании обязали принимать женщин в совет директоров
Речь идет о тех компаниях, чьи акции свободно продаются на рынке. Соответствующий закон накануне подписал губернатор штата Джерри Браун. Он вступит в силу к началу 2020 года. Ожидается, что такая норма будет способствовать развитию экономики в Калифорнии и появлению новых возможностей в профессиональной сфере для женщин.
Комментарии1
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yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 06:22
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