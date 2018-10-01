Тверской суд Москвы сегодня вынесет приговор бывшему председателю правления «Эргобанка»
Вячеслав Бармин обвиняется в хищении у банка почти 760 миллионов рублей. По версии следствия, это произошло в конце 2015 года, а в 2016-ом кредитную организацию лишили лицензии. Прокурор опросил приговорить банкира к 8-ми годам колонии. Бармин настаивает на своей невиновности.
Комментарии2
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