Россия начала испытания электромагнитного оружия на полигонах

Советник первого заместителя гендиректора компании Владимир Михеев заявил, что так называемые СВЧ-пушки существуют и эффективно развиваются. Как сообщали ранее в концерне, ожидается, что такое оружие в перспективе будет способно полностью сжигать электронику, например, головки самонаведения ракет. Электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты 6-го поколения.