Россия начала испытания электромагнитного оружия на полигонах
Советник первого заместителя гендиректора компании Владимир Михеев заявил, что так называемые СВЧ-пушки существуют и эффективно развиваются. Как сообщали ранее в концерне, ожидается, что такое оружие в перспективе будет способно полностью сжигать электронику, например, головки самонаведения ракет. Электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты 6-го поколения.
Комментарии4
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sashapetrov 01 октября 2018 | 06:25
Нет, нет, подождите. В путинских мультиках это же был лазер пи-у, пи-у.
ostapba 01 октября 2018 | 06:28
Из ядерного мотора в гиперболоид?
А вместо мозгов голову проффесора??
Не Доуэля а в шапке.
Даже.
ura_123 01 октября 2018 | 06:30
В Сирии надысь уже один пилотник сделали беспилотником...