В ЕС и НАТО призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку
Переименование страны ради вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс поддержали более 90% участников голосования. Но явка была 36%, а чтобы референдум был признан состоявшимся, нужно более 50%. Переименовать страну предложили в Северную Македонию из-за Греции. Афины блокирует вступление бывшей югославской республики в НАТО и Евросоюз из-за того, что Греции есть провинция Македония. При этом в обеих странах ряд политиков выступили против соглашения.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что теперь вопрос о соглашении с Грецией будет рассматривать парламент.
Комментарии1
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yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 06:19
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