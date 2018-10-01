В России началась пробная перепись населения
На первом этапе — с 1 по 10 октября — любой житель страны сможет предоставить свои данные самостоятельно на сайте госуслуг. Второй этап с середины до конца октября затронет десять территорий. Среди них Новгород, район Свиблово в Москве и муниципальный округ Княжево в Петербурге, передает ТАСС. Там переписчики будут проводить поквартирный обход. Итоги пробной переписи станут известны в начале следующего года, а всероссийская перепись населения состоится в 2020 году.
Комментарии5
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democ 01 октября 2018 | 06:11
В 2020 году я их даже за порог не пущу. Меня нет для государства, я давно уже умер.
klukvik 01 октября 2018 | 06:20
democ: в 2020 квартир и порогов не будет, отменят. для переписи будут в бараках в шеренгу строить
democ 01 октября 2018 | 06:23
klukvik: В таком случае достаточно будет переклички...
"Я!!!
А куда ты денешься с "подводной лодки"..."
yulya_tsikina06 01 октября 2018 | 06:13
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democ 01 октября 2018 | 06:17
Все данные о нас давно уже есть. Налоговая, МВД, ПНФ, Минздрав, ФСБ, стукачи, 11-80. Есть программисты, которую могут все сведения свести в единую базу. Это мой протест.