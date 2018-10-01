Канада и США смогли договориться по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли
Это сообщает телеканал Си-би-си со ссылкой на источник в канадской делегации. США поставили условие Канаде, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение. По требованию президента Дональда Трампа в прошлом году стороны начали консультации о перезаключении соглашения между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.
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yulya_tsikina06 01 октября 2018 | 06:14
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