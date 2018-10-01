В России началась пробная перепись населения
На первом этапе — с 1 по 10 октября — любой житель страны сможет предоставить свои данные самостоятельно на сайте госуслуг. Второй этап с середины до конца октября затронет десять территорий. Среди них Новгород, район Свиблово в Москве и муниципальный округ Княжево в Петербурге, передает ТАСС. Там переписчики будут проводить поквартирный обход. Итоги пробной переписи станут известны в начале следующего года, а всероссийская перепись населения состоится в 2020 году.
Комментарии2
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babai007 01 октября 2018 | 05:54
Пробная-это типа проба,прибавить народу
yulya_tsikina06 01 октября 2018 | 06:14
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