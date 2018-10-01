В России началась пробная перепись населения

На первом этапе — с 1 по 10 октября — любой житель страны сможет предоставить свои данные самостоятельно на сайте госуслуг. Второй этап с середины до конца октября затронет десять территорий. Среди них Новгород, район Свиблово в Москве и муниципальный округ Княжево в Петербурге, передает ТАСС. Там переписчики будут проводить поквартирный обход. Итоги пробной переписи станут известны в начале следующего года, а всероссийская перепись населения состоится в 2020 году.