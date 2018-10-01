В России сегодня стартует осенний призыв
Согласно указу президента, на срочную службу в вооруженные силы должны набрать 132,5 тысячи человек – больше чем весной, но меньше, чем прошлой осенью. Завершится призыв 31 декабря.
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Согласно указу президента, на срочную службу в вооруженные силы должны набрать 132,5 тысячи человек – больше чем весной, но меньше, чем прошлой осенью. Завершится призыв 31 декабря.
Комментарии1
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yulya_tsikina06 01 октября 2018 | 06:15
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