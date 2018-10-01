Военные на юге России и на базе в Южной Осетии подняты по тревоге в рамках учений
Всего в них примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов, передает РИА. Как сообщили в командовании Южного военного округа, в рамках учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом с другой. Эти армии дислоцированы в Ставропольском и Краснодарском краях, в Дагестане и Северной Осетии.
Комментарии4
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foma55 01 октября 2018 | 05:27
В Южной Осетии и в Абхазии военные базы имеют , а про Грузию до сих пор истерично вопят "Не сметь принимать Грузию в НАТО!" или "Не сметь поставлять Грузии оружия!" и ещё много всяких "Не сметь Грузии....!"
yulya_tsikina06 01 октября 2018 | 06:15
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nepeanois 01 октября 2018 | 05:45
а после учений, как 10 лет назад - отжимать территории у бывших республик? кто там следующий, армения? или грузию дожать надо - #мегрелиянаш?
alex362 01 октября 2018 | 06:14
Что будем отжимать на сей раз? Или тонкий намек армянам: воевать нам больше уже не с кем, а у вас там вроде как революция была, так вы уж не обессудьте. Ну обычай у нас такой - нельзя чтобы свадьба и без драки.