Референдум по переименованию Македонии будет признан несостоявшимся

Как передает «Рейтер», это заявили в избиркоме. Явка составила 36%, а необходимо, чтобы проголосовало больше половины избирателей. При этом, 90% участников референдума высказались за переименование страны в Северную Македонию, что нужно для членства в ЕС и НАТО. В Греции, где есть провинция Македония, настаивают, что бывшая югославская республика не имеет отношения к античной Македонии и поэтому блокирует вступление страны в НАТО и Евросоюз с нынешним названием.

Как передает ТАСС, в ЕС призвали уважать итоги референдума, США и генсек НАТО приветствовали результаты голосования. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что вопрос будет решаться в парламенте.