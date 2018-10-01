Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии без их согласия

Это значит, что граждане будут автоматически выплачивать взносы с зарплат. Для отказа нужно будет писать заявление, пишет РБК со ссылкой на источники. По их словам, это коснется 70-ти миллионов человек. Концепция индивидуального пенсионного капитала предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от зарплаты, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться выплат.