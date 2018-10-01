Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии без их согласия
Это значит, что граждане будут автоматически выплачивать взносы с зарплат. Для отказа нужно будет писать заявление, пишет РБК со ссылкой на источники. По их словам, это коснется 70-ти миллионов человек. Концепция индивидуального пенсионного капитала предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от зарплаты, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться выплат.
Комментарии9
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rampa 01 октября 2018 | 05:17
а "старую" накопительную часть пенсии когда людям вернут?
stalin_vsegda_zhiv 01 октября 2018 | 05:20
Все новые и новые идеи, как оставить россиян без пенсий, но деньги на пенсии с них собрать. Да уж, эта пробуржуазная власть похоже всем пробуржуазным властям в мире фору даст. Все, что коммунисты говорили о буржуазном капитализме, оказалось правдой.
yralez 01 октября 2018 | 05:24
А чо их спрашивать ?
Всё равно одобрямс.....хоть расстрел.
anticolonel 01 октября 2018 | 05:53
yralez: А и правильно - россияне согласны на все.
scleha Алексей Носов 01 октября 2018 | 05:38
А куда делась старая накопительная часть пенсий? Та, которую "заморозили"?
Ее украл Вовочка.
ionessi 01 октября 2018 | 05:58
А работодателю на эти 6% отчисления снизят?
vinokur 01 октября 2018 | 06:00
По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от зарплаты, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться выплат.
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Посмотрим, сколько НЕ откажется.
Это и будет % доверия власти.
democ 01 октября 2018 | 06:09
А кто когда рабов спрашивал, хотят они это или не хотят. О них вспоминают только перед выборами, на которые заманивают колбасой со скидкой, надувными шариками, да никчёмными обещаниями.
marktretiy 01 октября 2018 | 06:15
А на что у нас вообще согласие спрашивают эти бандюганы кремлёвские?