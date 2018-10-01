Российские силовики начали получать радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками
Это сообщил РИА гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Речь идет об устройстве под названием «Пищаль». Утверждается, что оно способно обнаружить беспилотник и подавить его связь с оператором на всех возможных частотах.
Комментарии1
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allexsib 01 октября 2018 | 04:51
Хорошая новость.Однако,что-то не особо верится в то,что чемезовская корпорация выпустила что-то оригинальное.Всё,что до этой "пищали" представлялось,это коробочки с китайскими внутренностями.Может смежники помогли? Тот же Чубайс,эвон как поднял нанотехнологии,наверное поделился опытом?