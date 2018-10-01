Канада и США близки к перезаключению соглашения о североамериканской зоне свободной торговли
Это сообщает телеканал Си-би-си со ссылкой на источник. США поставили условие Канаде, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение. По требованию президента Дональда Трампа в прошлом году стороны начали консультации о перезаключении соглашения между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.
Комментарии1
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ltvjrhfn2 01 октября 2018 | 04:27
путинский назначенец добрался и до жирных канадских котов..