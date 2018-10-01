Глава британского МИДа пообещал покончить с сетью агентов ГРУ на территории страны
Джереми Хант заявил, что Россия заплатит высокую цену, если будет пытаться запугать Великобританию, передает агентство «Рейтер». Министр выступил накануне на съезде Консервативной партии.
В марте в британском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены химоружием «Новичок». Британия обвиняет в этом Россию. В Лондоне назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов. Группа Bellingcat и издание Insider недавно сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига. Утверждается, что он полковник ГРУ и герой России
Комментарии4
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opiatnovyi63 01 октября 2018 | 04:22
Тьфу на такого героя России!
ltvjrhfn2 01 октября 2018 | 04:25
opiatnovyi63:
думаю он тоже на тебя плевал..
book_publisher 01 октября 2018 | 04:49
"Глава британского МИДа пообещал покончить с сетью агентов ГРУ на территории страны..."
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- С сетью БЫВШИХ агентов? Скрипаля уже тарванул, кто следующий?
salut__521 01 октября 2018 | 04:52
Пустозвоны, или начинайте путриотов дербанить как следует, или прекращайте пужать...