Один из кандидатов на пост главы Хакасии, где проиграл губернатор-«единоросс», может сняться с выборов

Это Андрей Филягин от «Справедливой России», сообщает газета «Коммерсант». Издание при этом ссылается на источник в штабе конкурента Филягина, кандидата КПРФ Валентина Коновалова. Если один из кандидатов снимется, то намеченный на 7 октября второй тур будет отложен. «Единоросс» Виктор Зимин, который возглавлял регион почти 10 лет, в первом туре проиграл коммунисту Валентину Коновалову и ушел в отставку. От участия во втором туре он отказался.

Ранее «единороссы» проиграли на выборах во Владимирской области и Хабаровском крае. Там губернаторами стали кандидаты от ЛДПР. В Приморье результаты выборов были отменены из-за нарушений.