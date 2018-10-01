Калифорния стала первым штатом США, где компании обязали принимать женщин в совет директоров

Речь идет о тех компаниях, чьи акции свободно продаются на рынке. Соответствующий закон накануне подписал губернатор штата Джерри Браун. Он вступит в силу к началу 2020 года. Ожидается, что такая норма будет способствовать развитию экономики в Калифорнии и появлению новых возможностей в профессиональной сфере для женщин.