В ЕС и НАТО призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку

Переименование страны ради вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс поддержали более 90% участников голосования. Но явка была 36%, а чтобы референдум был признан состоявшимся, нужно более 50%. Переименовать страну предложили в Северную Македонию из-за Греции. Афины блокирует вступление бывшей югославской республики в НАТО и Евросоюз из-за того, что Греции есть провинция Македония. При этом в обеих странах ряд политиков выступили против соглашения.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что теперь вопрос о соглашении с Грецией будет рассматривать парламент.