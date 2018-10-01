Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии без их согласия
Это значит, что граждане будут автоматически выплачивать взносы с зарплат. Для отказа нужно будет писать заявление, пишет РБК со ссылкой на источники. По их словам, это коснется 70-ти миллионов человек. Концепция индивидуального пенсионного капитала предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от зарплаты, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться выплат.
Комментарии2
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begly_ 01 октября 2018 | 03:19
О!, да это же как у нас в Америке.
kondrat_vlad 01 октября 2018 | 03:21
Вот это схема настоящая схема, теперь нас не спросят хотим ли мы поддержать Путина и его дворцы вкупе с его братками и ихними золотыми унитазами.
Все равно красиво, Путин опять обьегорил НАТО и Запад , просто напросто закабалил 70 миллонов в рабство.
Просто класс, еще ни одна воровская банда не додумывалась до такого....