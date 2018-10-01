В России сегодня стартует осенний призыв
Согласно указу президента, на срочную службу в вооруженные силы должны набрать 132,5 тысячи человек – больше чем весной, но меньше, чем прошлой осенью. Завершится призыв 31 декабря.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Согласно указу президента, на срочную службу в вооруженные силы должны набрать 132,5 тысячи человек – больше чем весной, но меньше, чем прошлой осенью. Завершится призыв 31 декабря.
OSDH: 18 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц»...
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.