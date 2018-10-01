Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока ареста гражданину Норвегии, подозреваемого в шпионаже

Заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть засекреченные документы. Обвиняемый Фруде Берг был задержан в декабре прошлого года в одной из гостиниц Москвы. По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов. Адвокат Берга Илья Новиков сообщил, что его подзащитный отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло.