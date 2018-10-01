Глава британского МИДа пообещал покончить с сетью агентов ГРУ на территории страны
Джереми Хант заявил, что Россия заплатит высокую цену, если будет пытаться запугать Великобританию, передает агентство «Рейтер». Министр выступил накануне на съезде Консервативной партии.
В марте в британском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены химоружием «Новичок». Британия обвиняет в этом Россию. В Лондоне назвали имена подозреваемых — Анатолий Петров и Руслан Боширов. Группа Bellingcat и издание Insider недавно сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига. Утверждается, что он полковник ГРУ и герой России
Комментарии6
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ed81 01 октября 2018 | 02:41
В начале Путина нужно взять И ЗАМОРОЗИТЬ яйцы ФЕБЕРЖЕ ( заморозить его миллиарды), он тогда поймет , что шутки кончились. У него остались повадки мелкого бандита...
minerr 01 октября 2018 | 03:19
ed81: Который десяток лет ищут "миллиарды Путина", да никак не отыщят. Походу, это такой же миф как "клад Дрейка" или "золото Врангеля".
mosser 01 октября 2018 | 02:45
Заберите от нас плешивого сили от него уже нет.
i_one_off 01 октября 2018 | 03:00
Британия и Штаты спят и видят, как бы сделать русских счастливыми.
sunday_refugee 01 октября 2018 | 03:07
Как он покончит, нашего Вовку отравит?
condor00 01 октября 2018 | 03:22
Для начала расскажи лучше о себе... Как по туфтовым документам пропустили этих двух... А ещё раньше начни рассказывать о спущенном на тормозах деле Литвиненко... А ещё (и это главное) об отмытой и пристроенной на туманном Альбионе ворами разных мастей огромной массе бабла. И именно оно, а не полковники ГРУ, действует колоссально разлагающе на общество в целом. Впрочем, кому я это адресую...