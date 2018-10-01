Военные на юге России и на базе в Южной Осетии подняты по тревоге в рамках учений
Всего в них примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов, передает РИА. Как сообщили в командовании Южного военного округа, в рамках учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом с другой. Эти армии дислоцированы в Ставропольском и Краснодарском краях, в Дагестане и Северной Осетии.
Комментарии4
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com30 01 октября 2018 | 01:16
//на юге России и на базе в Южной Осетии//
На оккупированный части Грузии, ее Южной Осетии.
begly_ 01 октября 2018 | 01:22
Им что, Сирии для учений мало?
macsimus001 01 октября 2018 | 01:29
Денег нет,но вы держитесь.)))
kolenval99 01 октября 2018 | 01:53
Лишь бы ракеты не запускали.