В Иркутске горит крупный торговый центр «Мебель-сити»

Площадь пожара составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Огонь вспыхнул ночью, по данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В здании обрушились третий и мансардный этажи. В торговом центре общей площадью 13 тысяч квадратных метров находится около 100 мебельных салонов. Как передает «Интерфакс», пожарные пока тушат огонь только снаружи – внутри нельзя находиться из-за высокой температуры и риска обрушения.