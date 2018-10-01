В ЕС и НАТО призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку
Переименование страны ради вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс поддержали более 90% участников голосования. Но явка была 36%, а чтобы референдум был признан состоявшимся, нужно более 50%. Переименовать страну предложили в Северную Македонию из-за Греции. Афины блокирует вступление бывшей югославской республики в НАТО и Евросоюз из-за того, что Греции есть провинция Македония. При этом в обеих странах ряд политиков выступили против соглашения.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что теперь вопрос о соглашении с Грецией будет рассматривать парламент.
Комментарии1
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com30 01 октября 2018 | 01:32
Ну это не Греция блокирует вступление Македонии в ЕС и НАТО, как раз с Афинами найден компромисс, всего нужно добавить слово "Северная", и только в официальные документы, в быту ничего не меняется, а блокадой и всякими мерзостями занимается РФ, устраивая в этой маленькой балканской стране, свои масштабные провокации и попытки государственного переворота.
90% от пришедших, это отличный результат, главное осознанный, а те ватноголовые кто повелся на лживую российскую пропаганду и фейки, сделали свой выбор, послушали спецслужбы РФ и их агентуру, не пошли на голосование. Ну и хор с ними.
Вот только все 100% в Македонии хотят жить богато и без войны, что есть в ЕС и и НАТО и чего РФ им предложить не может да и не хочет, только свой дерьмовый "русский мир", а точнее нищету, голод, холод, рабство и длительную войну на полное уничтожение этого маленького славянского народа. Вынашивая планы реанимации разбитого горшка СРФЮ, чего никогда не будет, но будет опять балканская война, но России как раз это и надо, затяжная война в центре Европы.