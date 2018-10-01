В европейском университете сегодня начинается учебный год

Вузу удалось получить лицензию, но в старое здание он все равно не вернётся.

Что именно или кто именно был виновником проблем Европейского университета, понятно так и не стало. Гипотез много. Кто-то предполагал, что вольный дух вуза вызывал недовольство властей и его решили прикрыть, лишив помещения и права учить студентов. Была версия, что глаз на дворец Кушелева Безбородко положил чуть ли не сам Дмитрий Медведев, согласно расследованию Алексея Навального премьеру принадлежит несколько соседних домов. Также говорили о том, что к вузу, которому покровительствуют Алексей Кудрин и Михаил Пиотровский, возникли претензии у губернатора Полтавченко и у экс руководителя ФСБ Николая Патрушева. Как бы то ни было основные неприятности у одного из лучших вузов страны позади. Летом Рособрнадзор вернул ему лицензию и сегодня начнётся новый учебный год после двухлетнего перерыва. Придут студенты, правда, не в привычный особняк, а в здание по соседству.

Бывшее здание вуза — особняк кушелева Безбородко пока пустует. Власти хотят там открыть школу для программистов, но когда это произойдёт – неизвестно.