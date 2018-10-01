Две трети македонцев проигнорировали референдум о смене названия страны
Между тем, переименование в Северную Македонию позволило бы этому государству вступить в ЕС и НАТО.
В соответствии с законодательством, если на участки для голосования пришли менее 50%, референдум признается несостоявшимся.
В соответствии с данными ЦИК лишь в двух регионах согласились проголосовать более половины граждан. В целом же ряде населенных пунктов явка не превышала 20%, сообщает информационное агентство МИА.
Низкой явке способствовал призыв националистов бойкотировать голосование и сохранить нынешнее название государства,— сообщает РБК.
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