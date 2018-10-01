Москва готова обменять украинского режиссера Олега Сенцова на троих своих граждан, заключенных в США

Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.

Соединенные Штаты могут согласиться на этот обмен из соображений гуманизма, но не факт, что Трамп пойдет на это, ведь такой поступок выглядит как реверанс в сторону Москвы, — считает Павел Каныгин.