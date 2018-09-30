Компания Mars заявила, что изменит рецептуру своих знаменитых шоколадных батончиков, чтобы сделать их более полезными
Компания Mars заявила, что изменит рецептуру своих знаменитых шоколадных батончиков, чтобы сделать их более полезными для здоровья. В них будет меньше сахара и больше протеина. Как сообщает The Mirror, уже с января батончик Mars будет содержать на 40% меньше сахара, а в Snickers содержание сахара будет снижено почти на треть. При этом будет вдвое увеличено содержание протеина. Позднее будет изменена рецептура остальных продуктов компании, в частности Twix, Milky Way, Crispy Rolls и других.
Комментарии6
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patrikk_2 30 сентября 2018 | 23:24
Mars заявила, что изменит рецептуру своих знаменитых шоколадных батончиков, чтобы сделать их более полезными для здоровья...
В них будет меньше сахара, но больше мацы и сала, а называться новые батончики будут "Жидобандеровец".
gordy 30 сентября 2018 | 23:28
В России - с картофельной начинкой?
isnowanaarene 30 сентября 2018 | 23:25
Не более полезными, а менее вредными.
old44 30 сентября 2018 | 23:34
патрик сегодня в ночную смену - на всех ветках отмечается, вот как клинского с кириешками хочется -)
mppv 01 октября 2018 | 00:05
Протеин также не полезен.
Больше Марса!!!
garryf 01 октября 2018 | 00:10
Как только падает спрос, сразу просыпается "забота о потребителе".