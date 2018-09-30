Компания Mars заявила, что изменит рецептуру своих знаменитых шоколадных батончиков, чтобы сделать их более полезными для здоровья. В них будет меньше сахара и больше протеина. Как сообщает The Mirror, уже с января батончик Mars будет содержать на 40% меньше сахара, а в Snickers содержание сахара будет снижено почти на треть. При этом будет вдвое увеличено содержание протеина. Позднее будет изменена рецептура остальных продуктов компании, в частности Twix, Milky Way, Crispy Rolls и других.