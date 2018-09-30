Две трети македонцев проигнорировали референдум о смене названия страны
Между тем, переименование в Северную Македонию позволило бы этому государству вступить в ЕС и НАТО.
В соответствии с законодательством, если на участки для голосования пришли менее 50%, референдум признается несостоявшимся.
В соответствии с данными ЦИК лишь в двух регионах согласились проголосовать более половины граждан. В целом же ряде населенных пунктов явка не превышала 20%, сообщает информационное агентство МИА.
Низкой явке способствовал призыв националистов бойкотировать голосование и сохранить нынешнее название государства,— сообщает РБК.
Комментарии6
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glotov 30 сентября 2018 | 23:12
Проще говоря, люди не повелись на туфту.
edyunia 30 сентября 2018 | 23:22
glotov: \\люди не повелись на туфту.\\
Панфиловой на них нету.
mucha2018 30 сентября 2018 | 23:13
Путин победил! Ура!
apels 30 сентября 2018 | 23:25
Ну не хотят - их выбор. Имеют право. Им название дорого как память и важнее перспектив развития.
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 23:42
apels: важнее перспектив развития.
Профессор, а как вы связываете название страны с перспективами развития?
ly4_sveta 30 сентября 2018 | 23:42
Без кровавой и воровской гэбни не обошлось.