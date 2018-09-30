Пострадавший в результате взрыва кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР отказался от участия в выборах
Пострадавший в результате вчерашнего взрыва кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов отказался от участия в выборах.
Взрыв прогремел во время съезда местной компартии. Хакимзянов был доставлен в областную травматологию с контузией, ранением спины и руки.
По другой версии, Хакимзянов не смог набрать достаточное количество подписей для участия в выборах,-сообщает ФАН.
Ранее источник в правоохранительных органах самопровозглашенной ДНР не исключил, что взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом Хакимзянова.
Комментарии8
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chnch 30 сентября 2018 | 23:13
Тонкий намёк был понят....
gordy 30 сентября 2018 | 23:26
Как выдвинулся, так и задвинулся?
teleo 30 сентября 2018 | 23:24
"Ранее источник в правоохранительных органах самопровозглашенной ДНР не исключил, что взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом Хакимзянова."
А уж каким пиар-ходом был уход из жизни Зах-ко. А как еще в ДНР можно пропиариться?
sedoff 30 сентября 2018 | 23:34
teleo: Ну вот, как видим, ещё можно мины на детей ставить, а потом траур объявлять.
peresvet73 30 сентября 2018 | 23:34
Понятливый!
macsimus001 30 сентября 2018 | 23:38
взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом Хакимзянова.----------Один допиарился,по кусочкам собирали
shoorah 30 сентября 2018 | 23:51
macsimus001: Один допиарился,по кусочкам собирали
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Далеко не один. к счастью.
testmeter 01 октября 2018 | 00:03
Демократия в действии... Не то, что в фошиздской Украине