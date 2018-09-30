Пострадавший в результате взрыва кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР отказался от участия в выборах

Пострадавший в результате вчерашнего взрыва кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов отказался от участия в выборах.

Взрыв прогремел во время съезда местной компартии. Хакимзянов был доставлен в областную травматологию с контузией, ранением спины и руки.

По другой версии, Хакимзянов не смог набрать достаточное количество подписей для участия в выборах,-сообщает ФАН.

Ранее источник в правоохранительных органах самопровозглашенной ДНР не исключил, что взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом Хакимзянова.