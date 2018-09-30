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23:03, 30 сентября 2018

Пострадавший в результате взрыва кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР отказался от участия в выборах

Пострадавший в результате вчерашнего взрыва кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов отказался от участия в выборах.
Взрыв прогремел во время съезда местной компартии. Хакимзянов был доставлен в областную травматологию с контузией, ранением спины и руки.
По другой версии, Хакимзянов не смог набрать достаточное количество подписей для участия в выборах,-сообщает ФАН.
Ранее источник в правоохранительных органах самопровозглашенной ДНР не исключил, что взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом Хакимзянова.

Комментарии

8

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chnch 30 сентября 2018 | 23:13

Тонкий намёк был понят....

gordy 30 сентября 2018 | 23:26

Как выдвинулся, так и задвинулся?

teleo 30 сентября 2018 | 23:24

"Ранее источник в правоохранительных органах самопровозглашенной ДНР не исключил, что взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом Хакимзянова."

А уж каким пиар-ходом был уход из жизни Зах-ко. А как еще в ДНР можно пропиариться?

sedoff 30 сентября 2018 | 23:34

teleo: Ну вот, как видим, ещё можно мины на детей ставить, а потом траур объявлять.

peresvet73 30 сентября 2018 | 23:34

Понятливый!

macsimus001 30 сентября 2018 | 23:38

взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом Хакимзянова.----------Один допиарился,по кусочкам собирали

shoorah 30 сентября 2018 | 23:51

macsimus001: Один допиарился,по кусочкам собирали
____________________________________________
Далеко не один. к счастью.

testmeter 01 октября 2018 | 00:03

Демократия в действии... Не то, что в фошиздской Украине

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