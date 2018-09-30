В ЕСПЧ подана жалоба на приговор за публикацию в соцсети
Житель Тверской области Владимир Егоров, который был модератором сообщества «Граждане Торопца», в соцсети «В контакте» написал пост, посвященный Владимиру Путину. Он раскритиковал главу государства после заявления премьера Медведева о том, что мало получающие учителя должны «еще что-то заработать».
В мае 2017 г. ФСБ возбудила в отношении Егорова уголовное дело по статье о призывах экстремизму. По мнению привлеченных следователями экспертов, Егоров утверждал, что руководство России «подлежит физическому уничтожению». В итоге суд приговорил Егорова к двум годам условно, запретив ему на три года администрировать сайты, -сообщает газета «Ведомости».
Комментарии9
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serge_moro 30 сентября 2018 | 23:09
Ему намного больше льстило быть Верховнокомандующим,чем президентом. Бандит президент и еще Главнокомандующий -немного перебор. Когда весь мир уже отчетливо понял,что во главе страны стоит и по ночам лежит хладнокровный серийный убийца и вор . 20 лет этот Верховный ворует,грабит все ,что только возможно не брезгая уже детьми,пенсионерами и даже теми кто его охраняет. Было бы правильнее называть этого убийцу-самозванца Командующим ворами , убийцами и предателями России,которые продались с потрохами полутораметровому негодяю за миллионы,обменяв свои личные интересы с интересами страны, государства. Страна давно находится в замесе полного мафиозного режима, на котором возвышается ботоксный 66-летний убийца-Коротышка,который ловит все 20 лет неописуемый кайф,когда его называют Верховнокомандующим.
patrikk_2 30 сентября 2018 | 23:21
Егоров утверждал, что руководство России «подлежит физическому уничтожению». В итоге суд приговорил Егорова к двум годам условно, запретив ему на три года администрировать сайты...
Сторонник запрещенной в РФ террористической группировки ИГ в Великобритании приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на четырехлетнего принца Джорджа. Для распространения своих идей 32-летний безработный веб-дизайнер Хуснайн Рашид использовал секретный чат в Telegram. В нем он, в частности, опубликовал название и адрес школы, в которой учится сын герцога и герцогини Кембриджской, а также распространял призывы к нападениям на Джорджа и других членов королевской семьи...
edyunia 30 сентября 2018 | 23:16
Ну да, когда учителей гробить то это не экстремизм.
serge_moro 30 сентября 2018 | 23:32
edyunia: Страна превращена в посмешище .Страна превращена в поле боя.Страна превращена в дебилов-генералов , дебилов-грушников ,дебилов-Героев России,дебилов-депутатов,преступника президента. Как с таким клеймом уродов-убийц страна будет жить дальше?Деградация коснулась практически каждый уголок страны, каждую отрасль . Самозванец-преступник должен наконец ответить за все,что произошло за все 20 лет его тотального грабежа и заказных убийств лучших россиян
nina51 30 сентября 2018 | 23:40
serge_moro: а это твои предки сделали такую страну, спроси с них по полной )))
begly_ 30 сентября 2018 | 23:40
Надеюсь, после этой новости всем понятно, что пользователь под ником danko1, как и Навальный в реалиях, является попом гапоном. Кто из вас поверит, что экстремистские и откровенно оскорбительные лозунги в адрес власти, которые пишет якобы женщина москвичка, до сих пор не читали спецслужбы?, почему она до сих пор здесь, а не в тюремной клетке? То то же.., задумайтесь братцы.
edyunia 30 сентября 2018 | 23:49
begly_: \\Надеюсь, после этой новости всем понятно\\
Пока не очень понятно, тут, или кто-то рамсы попутал, или с веткой ошибся.
begly_ 30 сентября 2018 | 23:56
edyunia:
Вы с данко1 тоже работаете на Пригожина, коллега?
begly_ 01 октября 2018 | 00:03
edyunia:
Ааа, вы через данко1 пытаетесь расшатать режим Порошенко. Продолжайте коллега, делаю вид, что вас больше не замечаю.