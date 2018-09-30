В ЕСПЧ подана жалоба на приговор за публикацию в соцсети

Житель Тверской области Владимир Егоров, который был модератором сообщества «Граждане Торопца», в соцсети «В контакте» написал пост, посвященный Владимиру Путину. Он раскритиковал главу государства после заявления премьера Медведева о том, что мало получающие учителя должны «еще что-то заработать».

В мае 2017 г. ФСБ возбудила в отношении Егорова уголовное дело по статье о призывах экстремизму. По мнению привлеченных следователями экспертов, Егоров утверждал, что руководство России «подлежит физическому уничтожению». В итоге суд приговорил Егорова к двум годам условно, запретив ему на три года администрировать сайты, -сообщает газета «Ведомости».