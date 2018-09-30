Крупный мебельный центр горит в Иркутске, площадь пожара превышает 4 тыс. кв. м
«Площадь горения составляет более 4 тыс. кв. м., пожару присвоен третий номер», — сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.
По его словам, погибших и пострадавших нет — персонал ТЦ, дежуривший в ночное время на его территории, эвакуировали.
В настоящее время, по словам А.Шутова, произошло обрушение третьего и мансардного этажей ТЦ. Огонь быстро распространяется внутри по горючим материалам — мебели и утеплителю стен.
«Работает 15 единиц пожарной техники и более 50 человек личного состава. Тушение ведется только снаружи — внутрь зайти невозможно из-за высокой температуры и риска обрушения. Улица Рабочего штаба перекрыта сотрудниками полиции», — отметил он.
По предварительным данным, очаг возгорания находился под кровлей ТЦ.
Комментарии3
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aleksandr39 30 сентября 2018 | 23:11
Ополченцы -бандиты начали процесс образования ИНР ( Иркутская Народная Республика ) .ну как в Донбассе .
ltvjrhfn2 30 сентября 2018 | 23:27
aleksandr39: "Крупный мебельный центр горит в Иркутске"
И обязательно выпейте перед сном рюмочку коньячку что-бы эта приятная новость согревала вам душу всю ночь.
bja_1950 30 сентября 2018 | 23:36
Кому-то "красного петуха" под крышу соперники запустили.