Крупный мебельный центр горит в Иркутске, площадь пожара превышает 4 тыс. кв. м

Торговый центр «Мебель-сити» загорелся в ночь на понедельник в Иркутске на улице Рабочего штаба, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Площадь горения составляет более 4 тыс. кв. м., пожару присвоен третий номер», — сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.

По его словам, погибших и пострадавших нет — персонал ТЦ, дежуривший в ночное время на его территории, эвакуировали.

В настоящее время, по словам А.Шутова, произошло обрушение третьего и мансардного этажей ТЦ. Огонь быстро распространяется внутри по горючим материалам — мебели и утеплителю стен.

«Работает 15 единиц пожарной техники и более 50 человек личного состава. Тушение ведется только снаружи — внутрь зайти невозможно из-за высокой температуры и риска обрушения. Улица Рабочего штаба перекрыта сотрудниками полиции», — отметил он.

По предварительным данным, очаг возгорания находился под кровлей ТЦ.