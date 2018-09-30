Бывший командир Анатолия Чепиги сомневается в его причастности к покушению на Скрипалей

Напомним, британские власти считают причастными к отравлению Скрипаля и его дочери Руслана Боширова и Анатолия Петрова. Журналисты The Insider и Bellingcat в своем расследовании пришли к выводу, что «Руслан Боширов» — это вымышленное имя полковника ГРУ Анатолия Владимировича Чепиги, который закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ.

Между тем, бывший командир Чепиги Александр Боржко не узнал своего выпускника в человеке по имени Руслан Боширов. Об этом он рассказал РБК. Александр Боржко также усомнился в рассказах людей, якобы знавших Чепигу и хорошо осведомленных в его работе. По его словам, ни один офицер, а тем более разведчик, не будет распространяться о своей деятельности.