Бывший командир Анатолия Чепиги сомневается в его причастности к покушению на Скрипалей
Напомним, британские власти считают причастными к отравлению Скрипаля и его дочери Руслана Боширова и Анатолия Петрова. Журналисты The Insider и Bellingcat в своем расследовании пришли к выводу, что «Руслан Боширов» — это вымышленное имя полковника ГРУ Анатолия Владимировича Чепиги, который закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ.
Между тем, бывший командир Чепиги Александр Боржко не узнал своего выпускника в человеке по имени Руслан Боширов. Об этом он рассказал РБК. Александр Боржко также усомнился в рассказах людей, якобы знавших Чепигу и хорошо осведомленных в его работе. По его словам, ни один офицер, а тем более разведчик, не будет распространяться о своей деятельности.
Комментарии26
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aleksandr39 30 сентября 2018 | 22:07
Бывший командир Чепиги заявил что " И Х Т А М Н Е Б Ы Л О "
danko1 30 сентября 2018 | 22:13
aleksandr39: А что он мог сказать, когда тот, кто сказал, что считает не врать своим главным качеством, уже соврал о том, что это были гражданские лица.
Не может же этот командир Путина во вранье обличать?
patrikk_2 30 сентября 2018 | 22:14
Бывший командир Чепиги Александр Боржко не узнал своего выпускника в человеке по имени Руслан Боширов...
Нужно быть поджидованным дезертиром, откосившим от службы в армии, чтобы поверить, будто бы боевой армейский полковник, Герой Российской Федерации, поехал бы в Британию мазать ядом ручку гражданской квартиры.
vilingrad 30 сентября 2018 | 22:22
patrikk_2: будто бы боевой армейский полковник, Герой Российской Федерации,"
Это Боширов, что ли? Так он вообще- гражданский! Старший сказал:)
yan18 30 сентября 2018 | 22:25
patrikk_2: А фамилия бывшего команлира Чепыги-случайно не теперишний Петров, сожитель по односпальной кровати?
polsan 30 сентября 2018 | 22:27
patrikk_2: путрик, спец по задам и расскажи как ты косил от армии ! ))
beregov_net 30 сентября 2018 | 22:32
patrikk_2: Прикажут поедет
idontbelieve 30 сентября 2018 | 22:33
patrikk_2:Он поехал в Британию,чтобы пошляться по солберецким достопримечательностям.апкуриться со своим дружком петровым и паахаться с местной дэвушкой
aleksandr39 30 сентября 2018 | 22:36
patrikk_2: Этот " герой " прославился тем ,что убивал безоружных мирных граждан Украины .
traxau_okurka 30 сентября 2018 | 22:16
danko1: А ЧТО МЕНЯ УБЕДИЛО В ВИНОВНОСТИ ЭТИХ ГРУШНИКОВ? Не обвинения бритов. Нет. А реакция путиноидов. Как тупо и топорно они стали отмазываться. А лицо главвора РФ видели? Когда он брехал: мы их нашли, это граданские и тд. Прямо на ботоксе написано - вру.
serge_moro 30 сентября 2018 | 22:19
traxau_okurka: Так Чепига и не распростронялся о своей деятельности. Его вскрыли английские спецслужбы и Ворамикомандующий отправил его на интервью ,то есть признаться,что это таки он травил Скрипалей
serge_moro 30 сентября 2018 | 22:30
serge_moro: Питерский Коротышка-это большая и ужасная ошибка природы. Даже природа поняла свою ошибку.А вот россияне не видят никакой ошибки и считают,что природа щедро одарила Коротышку лучшими качествами -убивать,воровать, лгать и захватывать власть пожизненно
danko1 30 сентября 2018 | 22:20
traxau_okurka: Я давно по мимике этого главвруна, по ухмылке и гримасе, понимаю, когда он врет.
Даже когда без звука, когда общаюсь по телефону или скайпу, отключая его.
Очень интересно, но и мерзко, наблюдать его ужимки.
edyunia 30 сентября 2018 | 22:23
danko1: \\понимаю, когда он врет.\\
А когда этот сын Лжи не врал?
danko1 30 сентября 2018 | 22:29
edyunia: У него есть враньё, как по вопросам экономики, когда он полный бред и враньё очень достоверно несет: видно, что и сам в него верит, а по природе врожденной тупости не понимает, что полный бред озвучивает.
Но есть целенаправленное враньё, когда он знает, что врет, о чем мимика его свидетельствует.
Даже артист никудышный. Не надо быть Станиславским, чтобы сказать : "не верю".
edyunia 30 сентября 2018 | 22:35
danko1: \\Даже артист никудышный.\\
Да, но многим (очень многим) нравится, - это и есть главная проблема.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху…
(Второе послание к Тимофею 4:3)
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 22:15
aleksandr39: Сострил, что ли, чудо чудное!
zapadnay 30 сентября 2018 | 22:19
aleksandr39:
А никто и не сомневается, что бывший командир Чепиги сомневается.
edyunia 30 сентября 2018 | 22:11
Александр Боржко не хочет стать не только бывшим, но и покойным командиром Чепиги.
salut__521 30 сентября 2018 | 22:13
Бывший командир, как и любой командир из рейха, по приказу фюрера не узнает не только своего подопечного, но даже и мать родную...
uhovostro 30 сентября 2018 | 22:20
salut__521: Мать-то он узнает, но заявит, что это не она, а другая совсем мать, не эта, которая на самом деле... Как-то так получится...
fedor57 30 сентября 2018 | 22:16
Ещё бы он узнал, подставляться никто не хочет.
hidaldo_hot 30 сентября 2018 | 22:17
Кукловоды достают очередую партию "петрушек".
jamba 30 сентября 2018 | 22:24
Не узнал, но сомневается;)))
kunst54 30 сентября 2018 | 22:34
Всегда с бодуна, разве узнаешь...
fresh_breeze 30 сентября 2018 | 22:36
"Александр Боржко также усомнился в рассказах людей, якобы знавших Чепигу и хорошо осведомленных в его работе. "
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Односельчане его опознали, а у селюков чутьё на ГРУШников.
К тому же, у Чепиги двое детей. У Скрипаля тоже двое (сын, правда, умер).
По законам либеральной логики это значит, что Чепига сотрудник ГРУ, как в прошлом и Скрипаль.
Квартира у Чепиги опять же в здании Минобороны, простого торговца товарами для ЗОЖ там бы не поселили.
Да и вообще, разве можно сомневаться в том, что говорят в Лондоне?