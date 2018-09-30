Z Архив новостей новости
5 26 6 2490
22:04, 30 сентября 2018

Бывший командир Анатолия Чепиги сомневается в его причастности к покушению на Скрипалей

Напомним, британские власти считают причастными к отравлению Скрипаля и его дочери Руслана Боширова и Анатолия Петрова. Журналисты The Insider и Bellingcat в своем расследовании пришли к выводу, что «Руслан Боширов» — это вымышленное имя полковника ГРУ Анатолия Владимировича Чепиги, который закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ.

Между тем, бывший командир Чепиги Александр Боржко не узнал своего выпускника в человеке по имени Руслан Боширов. Об этом он рассказал РБК. Александр Боржко также усомнился в рассказах людей, якобы знавших Чепигу и хорошо осведомленных в его работе. По его словам, ни один офицер, а тем более разведчик, не будет распространяться о своей деятельности.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

aleksandr39 30 сентября 2018 | 22:07

Бывший командир Чепиги заявил что " И Х Т А М Н Е Б Ы Л О "

danko1 30 сентября 2018 | 22:13

aleksandr39: А что он мог сказать, когда тот, кто сказал, что считает не врать своим главным качеством, уже соврал о том, что это были гражданские лица.
Не может же этот командир Путина во вранье обличать?

patrikk_2 30 сентября 2018 | 22:14

Бывший командир Чепиги Александр Боржко не узнал своего выпускника в человеке по имени Руслан Боширов...

Нужно быть поджидованным дезертиром, откосившим от службы в армии, чтобы поверить, будто бы боевой армейский полковник, Герой Российской Федерации, поехал бы в Британию мазать ядом ручку гражданской квартиры.

vilingrad 30 сентября 2018 | 22:22

patrikk_2: будто бы боевой армейский полковник, Герой Российской Федерации,"
Это Боширов, что ли? Так он вообще- гражданский! Старший сказал:)

yan18 30 сентября 2018 | 22:25

patrikk_2: А фамилия бывшего команлира Чепыги-случайно не теперишний Петров, сожитель по односпальной кровати?

polsan 30 сентября 2018 | 22:27

patrikk_2: путрик, спец по задам и расскажи как ты косил от армии ! ))

beregov_net 30 сентября 2018 | 22:32

patrikk_2: Прикажут поедет

idontbelieve 30 сентября 2018 | 22:33

patrikk_2:Он поехал в Британию,чтобы пошляться по солберецким достопримечательностям.апкуриться со своим дружком петровым и паахаться с местной дэвушкой

aleksandr39 30 сентября 2018 | 22:36

patrikk_2: Этот " герой " прославился тем ,что убивал безоружных мирных граждан Украины .

traxau_okurka 30 сентября 2018 | 22:16

danko1: А ЧТО МЕНЯ УБЕДИЛО В ВИНОВНОСТИ ЭТИХ ГРУШНИКОВ? Не обвинения бритов. Нет. А реакция путиноидов. Как тупо и топорно они стали отмазываться. А лицо главвора РФ видели? Когда он брехал: мы их нашли, это граданские и тд. Прямо на ботоксе написано - вру.

serge_moro 30 сентября 2018 | 22:19

traxau_okurka: Так Чепига и не распростронялся о своей деятельности. Его вскрыли английские спецслужбы и Ворамикомандующий отправил его на интервью ,то есть признаться,что это таки он травил Скрипалей

serge_moro 30 сентября 2018 | 22:30

serge_moro: Питерский Коротышка-это большая и ужасная ошибка природы. Даже природа поняла свою ошибку.А вот россияне не видят никакой ошибки и считают,что природа щедро одарила Коротышку лучшими качествами -убивать,воровать, лгать и захватывать власть пожизненно

danko1 30 сентября 2018 | 22:20

traxau_okurka: Я давно по мимике этого главвруна, по ухмылке и гримасе, понимаю, когда он врет.
Даже когда без звука, когда общаюсь по телефону или скайпу, отключая его.
Очень интересно, но и мерзко, наблюдать его ужимки.

edyunia 30 сентября 2018 | 22:23

danko1: \\понимаю, когда он врет.\\
А когда этот сын Лжи не врал?

danko1 30 сентября 2018 | 22:29

edyunia: У него есть враньё, как по вопросам экономики, когда он полный бред и враньё очень достоверно несет: видно, что и сам в него верит, а по природе врожденной тупости не понимает, что полный бред озвучивает.
Но есть целенаправленное враньё, когда он знает, что врет, о чем мимика его свидетельствует.
Даже артист никудышный. Не надо быть Станиславским, чтобы сказать : "не верю".

edyunia 30 сентября 2018 | 22:35

danko1: \\Даже артист никудышный.\\
Да, но многим (очень многим) нравится, - это и есть главная проблема.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху…
(Второе послание к Тимофею 4:3)

gluhoy2250 30 сентября 2018 | 22:15

aleksandr39: Сострил, что ли, чудо чудное!

zapadnay 30 сентября 2018 | 22:19

aleksandr39:
А никто и не сомневается, что бывший командир Чепиги сомневается.

edyunia 30 сентября 2018 | 22:11

Александр Боржко не хочет стать не только бывшим, но и покойным командиром Чепиги.

salut__521 30 сентября 2018 | 22:13

Бывший командир, как и любой командир из рейха, по приказу фюрера не узнает не только своего подопечного, но даже и мать родную...

uhovostro 30 сентября 2018 | 22:20

salut__521: Мать-то он узнает, но заявит, что это не она, а другая совсем мать, не эта, которая на самом деле... Как-то так получится...

fedor57 30 сентября 2018 | 22:16

Ещё бы он узнал, подставляться никто не хочет.

hidaldo_hot 30 сентября 2018 | 22:17

Кукловоды достают очередую партию "петрушек".

jamba 30 сентября 2018 | 22:24

Не узнал, но сомневается;)))

kunst54 30 сентября 2018 | 22:34

Всегда с бодуна, разве узнаешь...

fresh_breeze 30 сентября 2018 | 22:36

"Александр Боржко также усомнился в рассказах людей, якобы знавших Чепигу и хорошо осведомленных в его работе. "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Односельчане его опознали, а у селюков чутьё на ГРУШников.
К тому же, у Чепиги двое детей. У Скрипаля тоже двое (сын, правда, умер).
По законам либеральной логики это значит, что Чепига сотрудник ГРУ, как в прошлом и Скрипаль.
Квартира у Чепиги опять же в здании Минобороны, простого торговца товарами для ЗОЖ там бы не поселили.

Да и вообще, разве можно сомневаться в том, что говорят в Лондоне?

Самое обсуждаемое

Новости

США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке…

5 124 6 11217
Новости

OSDH: 18 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц»...

5 83 6 7653
Новости

Источник: Москва хочет обменять Олега Сенцова на осужденных в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «не в курсе» возможного обмена Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину…

5 65 6 6850
Новости

Источник: Москва хочет обменять Олега Сенцова на осужденных в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину По его словам, Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с США, не включая Украину в переговоры…

5 54 6 5746
Новости

Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь…

5 72 6 52649
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Заявления американских политиков давно перестали удивлять здравомыслящих людей. Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 95 6 11085 16:47
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 130 6 39246
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 338 6 56651 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Новости

Однодневный траур объявлен в городе Горловка, который находится на территории самопровозглашенной ДНР Четверо детей подорвались на мине на окраине города, трое из них погибли…

5 34 6 5978
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17253 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 27098 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 10735 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16984 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 61 6 11189 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 8108 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 58 6 10981 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Владимир Путин сегодня неофициально прилетел в Хакасию, где губернатор был вынужден уйти в отставку Об этом пишет «Новая газета», информагентства и сайт Кремля о поездке молчат…

5 44 6 32647
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 130754 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 24 6 5525 28.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 793 6 301520 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 104 6 130517 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7306596
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3680272

Сегодня в эфире