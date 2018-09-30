Министр иностранных дел Великобритании пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность.
Выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, Хант заявил, что у нынешнего правительства Великобритании есть послание Москве. «Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, будет очень высокой», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Министр пообещал, что Великобритания в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории, — сообщает агентство Reuters.
Напомним, британские власти подозревают агентов ГРУ в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве все подозрения категорически отвергают.
Комментарии10
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patrikk_2 30 сентября 2018 | 22:09
Хант заявил, что у нынешнего правительства Великобритании есть послание Москве. «Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, будет очень высокой»...
Ты, Хант, чёрт британский, и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь, когда голой жопой ежа не убьёшь. Чёрт ты, высрана твоя морда. Не будешь ты, сукин ты сын, сынов христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой, распроёб твою мать.
Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский козолуп, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак, самого аспида внук и нашего хрена крюк. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещённый лоб...
polsan 30 сентября 2018 | 22:14
patrikk_2: Путрик, ты же спец по чистым задам друзей, что это тебя понесло, болезный! (( Ты Ханту на Эхе послания уже пишешь, по -русски?! ))
edyunia 30 сентября 2018 | 22:14
patrikk_2: Неужели ты хохол?
put__out 30 сентября 2018 | 22:22
edyunia: да там этих патриков уже пребывало... В три смены пашут, и меняются, как призервативы, хрен их разберет...
serge_moro 30 сентября 2018 | 22:35
edyunia: Питерский Коротышка-это большая и ужасная ошибка природы. Даже природа поняла свою ошибку.А вот россияне не видят никакой ошибки и считают,что природа щедро одарила Коротышку лучшими качествами -убивать,воровать, лгать и захватывать власть пожизненно
eduard53 30 сентября 2018 | 22:18
Увещевать-совестить-стыдить уголовников практически бесполезно, а уж тех,
к-ых не можешь судить и посадить, тем более ...
j_partizan 30 сентября 2018 | 22:18
не желаете играть по международным правилам
____________
Играют либо лохи, либо мошенники.
Кто из них Британия?
stopkran1969 30 сентября 2018 | 22:36
j_partizan: не совсем так - пока британцы играли в шахматы, вофка наровил в картишки перекинуться. Теперь игра закончилась и кое кто получит по ботексной роже шахматной доской
nikchimzwet886 30 сентября 2018 | 22:20
Вот и правильно. Пусть покончит. Нас пусть только не трогают.
us101 30 сентября 2018 | 22:26
Хотелось бы напомнить крепостным всея Руси, что когда их первый царь - Иван Васильевич, собирал из племён Россию, в Оксфорде уже около пятисот лет изучали, развивали и преподавали международное право.