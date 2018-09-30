OSDH: 18 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии
18 тысяч человек, в том числе около восьми тысяч гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии. Об этом заявил Сирийский центр мониторинга прав человека. По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц». Кроме того, по данным центра, было убито более 5 тысяч боевиков ИГИЛ (запрещенной в России) и около 5 тысяч бойцов различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп.
Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население.
Мирные жители гибнут во время любого вооруженного конфликта, — сказал «Эху Москвы» военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц. Россия эти данные не признает, и доказать их достоверность вряд ли возможно, — считает Александр Гольц.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 30 сентября 2018 | 22:10
Да разве же люди гибнут только в Сирии., а в Ираке от взрывов террористов, а на Донбасе от украинских орудийных обстрелов мирных кварталов.
yan18 30 сентября 2018 | 22:15
begly_: Ну вот....Это означает шо Конашенков соврал ровно 7тыс998 раз-когда три года подряд заявлял что от доблестных ВКС не погиб НИ ОДИН МИРНЫЙ СИРИЕЦ
begly_ 30 сентября 2018 | 22:20
yan18:
Война это во все времена кровь, грязь и лож., тут победа не только за тем кто кого перестреляет, но и за тем, кто кого перехитрит.
edyunia 30 сентября 2018 | 22:17
begly_: \\Да разве же люди гибнут\\
Поинтересуюсь спросить, Что общего между Сирией и Украиной?
begly_ 30 сентября 2018 | 22:23
edyunia:
Смерти общие. Или вы думаете, что украинцы это не люди? Я так не считаю.
edyunia 30 сентября 2018 | 22:25
begly_: \\украинцы это не люди?\\
А сирияне, кто гробит и тех, и других?
begly_ 30 сентября 2018 | 22:30
edyunia:
Так выше об этом и написал, что война именно такая штука. И всегда для войны находят причины, "веские, неоспоримые" причины., хоть сирийцы, хоть украинцы, хоть россияне, хоть американцы, хоть...
yan18 30 сентября 2018 | 22:21
begly_: В Донбассе пишете , это ж при АТО? Так вам больше скажу-люди гибли и в России при АТО-в Норд Осте от применения РА против собственных россиян-боевого ОВ...А так же в Беслане ,мирные дети и взрослые в школе-от танковых орудий РА и выстрелов из огнеметов Шмель
Почти 500 россиян от рук РА погибло, и из них-200 это российские дети
begly_ 30 сентября 2018 | 22:32
yan18:
А кто с этим поспорит?, все кто хотел знать знают и дальше будут знать до скончания человеческой цивилизации.
salut__521 30 сентября 2018 | 22:21
10 тысяч гражданских в Украине, 8 тысяч в Сирии. Фашистские тренировки фюрера проходют на ура, точнее на хайль...
elloi 30 сентября 2018 | 22:25
А я вот за Шойгу волнуюсь. Сирийцы----они ведь злые и злопамятные. Надо очень и очень усилить охрану Шойгу. И не пускать его в Сирию.
sir_sar 30 сентября 2018 | 22:36
elloi: Его сирийцы цветами встречают, за то, что освободил Сирию от прозападных террористов.