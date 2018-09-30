Источник: Москва готова обменять украинского режиссера Олега Сенцова на троих своих граждан, заключенных в США
Москва готова обменять украинского режиссера Олега Сенцова на троих своих граждан, заключенных в США. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин. Соединенные Штаты могут согласиться на этот обмен из соображений гуманизма, но не факт, что Трамп пойдет на это, ведь такой поступок выглядит как реверанс в сторону Москвы, — считает Павел Каныгин.
Комментарии47
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danko1 30 сентября 2018 | 21:07
На это не пойдет в первую очередь сам Сенцов.
Откажется менять свою жизнь и свободу на свободу кремлевских преступников.
alladinov_03 30 сентября 2018 | 21:08
Я чо-то недоперепонял! Почему такой невыгодный обмен? За матерого террориста, у которого руки по локти в крови вождя мирового пролетариата Ленина Владимира Ильича (ныне покойного) требовать всего трех совершенно невинных российских граждан? А ху-ху эти пендосы не хо-хо? Надо у них вдобавок потребовать Анжелу Дэвис, Леонардо Пелтиера, Сакко и Ванцетти и Джордано Бруно. И Луиса Карволана! Пусть отдают, гады! Роисся, вперде!
yechomazy___etnopomoyka 30 сентября 2018 | 21:12
Это не "источник", а йэховский вентилятор, на который всякие ушлёпки из "ЗолотогоДождя" и "Новойклазеты" периодически набрасывают свежегогавнеца.
patrikk_2 30 сентября 2018 | 21:16
Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин...
Павлик-наркоман выковырял этот "эксклюзив" из очка Дмитрия Муратова?
alcatraz 30 сентября 2018 | 21:27
Прикиньте скока тянет Сенцов, аж целых три вместе взятые Бут, Ярошенко и Селезнев. Тяжеловес..Респект.
Россия сама его так оценила. Фигура.
Селезнев, небось руки целовал и раком вставал перед нацлидером, чтобы отмазать своего сыночка.
sagen 30 сентября 2018 | 21:40
alcatraz: ,я бы на месте США довесочек потребовал, есть кого еще выпускать, и Пичугина добавить, для красоты картины.
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 22:03
sagen: я бы на месте США
Правильно, надо всех убийц и террористов обменять в США на нормальных людей! Зря Павленского французам просто так отдали!
serge_moro 30 сентября 2018 | 22:22
gluhoy2250: Питерский Коротышка-это большая и ужасная ошибка природы. Даже природа поняла свою ошибку.А вот россияне не видят никакой ошибки и считают,что природа щедро одарила Коротышку лучшими качествами -убивать,воровать, лгать и захватывать власть пожизненно
elloi 30 сентября 2018 | 21:36
patrikk_2: Ужас. Что происхлдит с Россией ?! Россия своих граждан ценит в три раза меньше, чем какого-то украинского режиссёра. Ужас, ужас, ужас !!!
И бедный наш Патрик. И всё он знает : кто наркоман, кто----не наркоман. А ведь скоро зима. И бедный наш
gordy 30 сентября 2018 | 21:49
@Источник: Москва готова обменять украинского режиссера Олега Сенцова на троих своих граждан, заключенных в США@
Самое интересное: Сенцов на это не согласен, он же голодает за украинских политических заключённых, а не за российских погорельцев?
elloi 30 сентября 2018 | 21:45
patrikk_2: patrikk_2: Ужас. Что происхлдит с Россией ?! Россия своих граждан ценит в три раза меньше, чем какого-то украинского режиссёра. Ужас, ужас, ужас !!!
И бедный наш Патрик. И всё он знает : кто наркоман, кто----не наркоман. А ведь скоро зима. И бедный наш Патрик рискует в эти страшные зимние российские морозы отморозить не только свои уши, но и мозги. И ходит он в какой-то тощенькой шапчёнке. На пыжиковую щапку для своего великого патриота Патрика у властей России уже денег нет : Всё уже своровали ?
vezdehod 30 сентября 2018 | 21:14
А при чём здесь США и заключённые там россияне? Перетопчетесь.
michael_c 30 сентября 2018 | 21:24
vezdehod: Хотя бы таким образом , принудить американцев к диалогу с собой ...
begly_ 30 сентября 2018 | 21:28
danko1:
Ты своей то жизнью не можешь достойно распорядиться, а еще пытаешься диктовать что то Сенцову. Твое ли это дело советовать куда положить свое право на жизнь заключенному российской тюрьмы?
cilovit 30 сентября 2018 | 21:31
danko1: А кто его спрашивать будет если вдруг дадут добро обе стороны
begly_ 30 сентября 2018 | 21:33
cilovit:
Да бред это, а не новость., с какой стати Трамп пойдет против решения суда США., это что Украина или Россия.
begly_ 30 сентября 2018 | 21:37
danko1:
Ты почитай что ты написала, мало того что привыкла расплачиваться в своих интересах жизнями дедов и отцов.., мало - теперь надо чтобы и Сенцов тебе в угоду, для твоих позорных лайков свою жизнь положил.
posta2006 30 сентября 2018 | 21:58
danko1: И будет прав!
snamor 30 сентября 2018 | 21:07
На Бута надо менять. Так справедливо.
sasha2011 30 сентября 2018 | 22:12
snamor:
/* На Бута надо менять. */
и как можно скорее, пока он не надумал дать правдивые показания.
Иначе, как начнёт рассказывать - мало не покажется...
parasuk_ 30 сентября 2018 | 21:08
зачем американцам этот тощий украинский террорист? Может смену для порошенко готовят :)
yan18 30 сентября 2018 | 21:23
parasuk_: Смешная новость...Причем здесь США? Они не сторона конфликта..
Сенцов не гражданин США а гражданин Украины...Вон на россиян которые в Украине по похожей статье сидят и менять нужно...
А то России может еще и арабских террористов из израильских тюрьм отпустить-классово близких путену хизбаллоидов и хамасников, которые тоже любят стоять за спинами женщин и детей?
fotinia00 30 сентября 2018 | 21:11
Совсем мозги злость проела
sokal123 30 сентября 2018 | 21:16
По-моему это фейк
ramun 30 сентября 2018 | 21:16
Она была на все готова
И даже на худой конец...
timwlad92 30 сентября 2018 | 21:18
Ну точно сказано было,вся эта история об обмене выдана жидовскими евреями и взятая эта истгрия у бабке сидящей на заваленке которая слыхало об этом от ракана горе в прошлую субботу.
А рак сидящий горе слыхивал об этом гбмене от проходящего мимо сионисткого жида нажравшегося браги отмечая новый год.
yan18 30 сентября 2018 | 21:27
timwlad92:" ....выдана жидовскими евреями..."Шизикк-тебя опять из германской психушки выпустили, гуманные немецкие санитары, которых ты так и не убедил что в психушку тебя сдали " жидовские евреи" по доносу" бабки ,сидящей на завалинке"?
remote456 30 сентября 2018 | 21:43
yan18: Таких не берут в космонавты. Пациент из российского города Мурманска.
putin_itogy 30 сентября 2018 | 21:19
Вы что УХУ ЕЛИ,
кремляди...!
Наглость гопника зашкаливает!
При чём здесь, 1 УКРАИНСКИЙ(один!) заключённый в России,
обмен на 3х (Трёх, Карл!)РОССИЙСКИХ ШПИОНОВ и НАРКО-ОРУЖЕЙНЫХ дилеров!
(Бутина,Бут, Ерошенко)
Ей, вы там..
shiva20 30 сентября 2018 | 21:54
putin_itogy: Усбокойся чушка, это Каныгин такой обмен придумал!
neyexo 30 сентября 2018 | 21:22
Зачем американцам Сенцов?
Кино снимать?
unprejudiced 30 сентября 2018 | 21:23
После слов Новая газета дальше можно не читать
pozordanilkiny2010 30 сентября 2018 | 21:38
unprejudiced: Тебе и не надо читать " Новую газету", она не для придурков!
danko1 30 сентября 2018 | 21:50
pozordanilkiny2010: Так и на сайт Эха не надо придуркам заходить.
Но служба, мучаются, но сидят.
На сайте ЕР этим придуркам не платят.
parasuk_ 30 сентября 2018 | 21:56
pozordanilkiny2010: на новой газете долгое время трудился алкаш бабченко и лживая журналюшка мазепа-политковская
censorr 30 сентября 2018 | 21:25
На россиян на Украине можно и плюнуть, правда? Их ведь там нет. На Бутова будут менять?:)
Чем Россия отличается от террористов берущих звложников? Наличием мигалок.
eduard53 30 сентября 2018 | 21:28
А чё так за дёшево? Кремлядскому гестапо, набившему узнику цену, впору запросить за него целую свору своих гопников по всему миру ...
midnightblues 30 сентября 2018 | 21:33
Это невозможно,бутова и бут нашли себе в камере семьи и их разделять нельзя
да и летчика тоже вся камера имеет
petrivanov 30 сентября 2018 | 21:41
Действия Путинской России не отличаются от действий их друзей и союзников - террористов Хамаса (и других): захватывают в золожники невиновного человека и потом обменивают на толпы своих террористов, арестованных за реальные преступления. Разница пока только в том, что путинцы своих граждан оценивают в три раза дешевле, чем нормальных людей, а Хамас своих террористов - в тысячу раз дешевле!
cromwel 30 сентября 2018 | 21:43
Чушь собачья все это. Бута штаты вообще не отдадут. А Сенцов им нахер не упал.
Пучть дальше рекорды ставит
olegfst 30 сентября 2018 | 21:43
США с террористами переговоры не ведут
korikov 30 сентября 2018 | 21:49
https://youtu.be/qv554Fxz5PU
Шавка скалит зубы, думает очень страшно.
nernerr 30 сентября 2018 | 22:06
А Америка тут причём?
oleg_kievlyanin 30 сентября 2018 | 22:08
"Обменяли хулигана на Луиса Корвалана"
Вождь туземного племени знает как пленными с умом распорядится.
timeskhan Андрей Тимесков 30 сентября 2018 | 22:19
Осмелюсь предложить ничуть не менее достоверную информацию из ещё более авторитетного и не менее анонимного источника :
Москва предложила Вашингтону обменять Олега Сенцова на Арнольда Шаврценеггера. Дабы назначить последнего Губернаторм Приморья, Хакасии, Хабаровского края и проч. регионов, где ЕР прогадила выборы.
Эта версия, ИМХО, выглядит намного логичнее очередного вброса Новой Газеты.
Ибо от Терминатора пользы для России будет куда больше, чем от милых Каныгину уголовников ))
mogilev_ 30 сентября 2018 | 22:23
А каким боком Сенцов к США? А на своих военных в Донбасе Россия не хочет поменяться? Или Сенцов американский гражданин? А может он американский разведчик, как те российские на которых его хотят обменять?
aantipov067 30 сентября 2018 | 22:36
\\\Москва готова обменять украинского режиссера Олега Сенцова на троих своих граждан, заключенных в США\\\
Ну вот, Путин сам назвал цену Сенцову и как всегда продешевил!
Уёбок- за Сенцова ты мог потребовать освободить две сотни Бутов и прочих поставщиков оружия и наркотиков...
Каждому диктатору- черенок в жопу!!!!